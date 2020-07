Türk Hava Yolları iyul ayında təxirə salınan uçuşlar haqqında məlumat yayıb.

Şirkətdən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, iyul ayının çərşənbə və cümə günlərində icra edilməsi planlanan və bu gün ləğv olunan İstanbul - Bakı - İstanbul uçuşları bərpa olunub. Bilet almış bütün sərnişinlər öz qaydasında ölkələrinə qayıda biləcəklər.

Yaranmış olan bu narahatlıq səbəbi ilə Türk Hava Yolları sərnişinlərdən üzrxahlıq edir.

