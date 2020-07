Müğənni Manaf Ağayev şəxsi sosial media hesabındakı paylaşımı ilə yenidən diqqət çəkib.



Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçi İnstaqram hesabında yeni fotolarını paylaşıb. Manafın yeni imicini izləyicilərinin bir qismi bəyənsə də, tənqid edənlər də az olmayıb.



Sözügedən fotoları təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.