Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskinin həyat yoldaşı Yelena Zelenskaya COVID-19 virusundan sağalaraq xəstəxanadan evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkənin birinci xanımı müalicəsinə evdə davam edəcək.

Daha əvvəl koronavirus aşkarlandığı Y.Zelenskaya əvvəlcə ambulator, daha sonra xəstəxanada müalicə alıb. Ölkə başçısının özü də ikihəftəlik karantinə alınmış, lakin nə özündə, nə də övladlarında koronavirus tapılmışdı.

