"Kaspi" qəzetinin baş redaktoru koronavirusdan sağaldı

“Kaspi” qəzetinin baş redaktoru İlham Quliyev koronavirus müalicəsini yekunlaşdıraraq evə buraxılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə o, öz “Facebook” hesabında məlumat verib.

“Əziz dostlar, müalicəmi yekunlaşdırıb xəstəxanadan evə buraxıldım. Allahın köməkliyi ilə çətin günləri arxada qoyduq. 14 günlük ev karantinindən sonra iş başına dönəcəyəm. Maraqlanan, narahat olan hamıya təşəkkür edirəm”,-deyə o əlavə edib.

Qeyd edək ki, baş redaktor və ailəsi iyun ayının 22-də xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

