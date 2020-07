İranda son sutka ərzində 2449 nəfər koronavirusa yoluxub, ölkə üzrə ümumi yoluxma hallarının sayı 237 min 878-ə yüksəlib.

Metbuat.az İranın Səhiyyə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, bir gündə 148 nəfər vəfat edib.



Pandemiya qurbanlarının sayı 11 min 408-ə çatıb. İndiyədək 198 min 949 pasiyent sağalıb. Hazırda 4 mindən çox xəstənin vəziyyəti ağırdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.