KİVDF qəzetlərə pul ayırdı - SİYAHI

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondu tərəfindən qəzet redaksiyalarına maliyyə yardımının göstərilməsi məqsədilə 16 iyun 2020-ci il tarixində elan edilmiş müsabiqə başa çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müsabiqə qaydalarına uyğun olaraq “Azərbaycan Respublikasında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin İnkişafına Dövlət Dəstəyi Konsepsiyası”nda təsbit olunmuş sahələr üzrə layihə-təkliflər təqdim etmiş qəzet redaksiyalarının müraciətlərinə baxılıb və aşağıda qeyd edilən qəzetlər qalib elan olunub.



Ümumilikdə 18 qəzetə maliyyə yardımı ayrılıb.



Həmin qəzetlərin siyahısını təqdim edirik:



“Yeni Azərbaycan” qəzeti



“Səs” qəzeti



“Şərq” qəzeti



“525-ci qəzet”



“Yeni Müsavat” qəzeti



“Bakı-Xəbər” qəzeti



“Azernews” qəzeti



“Novoye Vremya” qəzeti



“Xalq Cəbhəsi” qəzeti



“Hürriyyət” qəzeti



“Ədalət” qəzeti



“Azad Azərbaycan” qəzeti



“Türküstan” qəzeti



“Olaylar” qəzeti



“Paralel” qəzeti



“Unikal” qəzeti



“Həftə içi” qəzeti



“Nedelya” qəzeti

