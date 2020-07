29 yaşlı isveçli fitnes model Elin Helstrem bu sahədə ciddi uğurlara imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, müntəzəm məşqlər sayəsində bədənini ideal şəklə salan idmançının üz gözəlliyi cazibəsini daha artırır.

"Instagram"da da yetərincə fəal olan Elin "DoYouEven"in (Avstraliyanın idman geyimi brendi) əsas siması, "Gymshark"ın (Britaniya fitnes və gündəlik geyim brendi) modelidi. O, həm də ünlü kosmetika şirkəti olan "Salong Perfect You" ilə əməkdaşlıq edir.

