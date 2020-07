Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının Binəqədi rayonunda, 7-ci mikrorayon ərazisində yerləşən "Sobsan" boya fabrikinə məxsus sexdə baş verib. Hadisə yerinə FHN-nin müvafiq yanğınsöndürmə qüvvələri cəlb edilib.

Metbuat.az-ın məlumata görə, "Sobsan" adı altında Bakıda fəaliyyət göstərən şirkətin sahibi iş adamı Aras Sabzalıyev, satış müdiri isə Mehman Cabbarlıdır.

"Sobsan şirkəti 1999-cu ildə Bakıda fəaliyyətə başlayıb. Azərbaycan, Orta Asiya ölkələrində fəaliyyət göstərir.

axeber

