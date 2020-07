Koronavirus testi harada verilir? COVID-19 testi edən laboratoriyaların SİYAHISI AÇIQLANDI

Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyi (TƏBİB) tərəfindən akkreditə olunmuş, həkim göndərişi olmadan COVID-19 üçün yoxlama aparacaq laboratoriyaların siyahısı genişlənib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TƏBİB-dən məlumat verilib.

Həmin laboratoriyalar bunlardır:

- Referans kliniki laboratoriya mərkəzi

- Leyla klinikası

- Memorial klinikası

- Bona Dea xəstəxanası

- İnci laboratoriyası

- Bakı Xüsusi Təhlükəli İnfeksiyalara Nəzarət Mərkəzi (XTİNM)

- Kaspian Hospital

- Talassemiya mərkəzi

- UltraLab

