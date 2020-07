Binəqədi rayonunda baş verən yanğın hadisəsi ilə əlaqədar Təcili Tibbi Yardım (TTY) stansiyasına çağırış saat 20:18-də daxil olub.

Səhiyyə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, hadisə yerinə 3 TTY briqadası cəlb olunub.



Hadisə nəticəsində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin xəsarət alan 4 əməkdaşı TTY briqadasına müraciət edib. Onlardan bir nəfəri başın travması ilə 3 saylı şəhər xəstəxanasına, 3-ü isə Toksikologiya Mərkəzinə aparılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.