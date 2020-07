Astaranın məşhur həkimlərindən biri, cərrah Kamil Əliyev COVID-19-un qurbanı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə həkimin yaxınları sosial şəbəkədə paylaşım edib.

Bildirilib ki, 48 yaşlı tibb işçisi bu gün vəfat edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.