"Barselona" klubundan ayrılacağı deyilən Lionel Messinin Kataloniya təmsilçisində qalmaq üçün irəli sürdüyü şərt açıqlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki müqaviləsi 2021-ci ildə başa çatacaq Messi keçmiş komanda yoldaşı Xavinin baş məşqçi təyin olunacağı halda komandası ilə yeni müqavilə imzalayacağını bildirib.

Qeyd edək ki, bir neçə gün əvvəl "Barselona"nın bir neçə vacib oyunçusunun istəyi ilə rəhbərliyin Xaviyə təklif göndərdiyi yazılmışdı.

