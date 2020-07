Ermənistanda son sutka ərzində daha 706 nəfər yeni növ koronavirusa (COVID-19) yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkədə koronavirusa yoluxanların ümumi sayı 28 min 606 nəfərə çatıb.



Son sutkada 7 xəstə ölüb və virusa yoluxma nəticəsində ölənlərin sayı 484 nəfər olub. İndiyədək 16 min 140 xəstə sağalıb. Koronavirus aşkar edilmiş, lakin digər xəstəlikdən ölənlər isə 158 nəfərdir.

