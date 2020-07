Professordan CİDDİ ÇAĞIRIŞ: "Reallıq budur ki, pandemiya..."

Rusiya Elmlər Akademiyasının akademiki, Moskva Dövlət Universitetinin professoru Sergey Kolesnikov SARS-CoV-2-nin insan orqanizmində herpes virusu kimi əbədi qala biləcəyini istisna etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, alim bu barədə "Parlament" qəzetinə müsahibəsində danışıb:

"Tanrı qorusun, amma koronavirus orqanizmdə xroniki şəkildə yaşayacaq. Herpes və bir sıra digər infeksiyalar bədənimizdə yaşayır. Görək COVID-19 ilə nə baş verəcək?".

Akademik vurğulayıb ki, indiyə qədər koronavirusun xroniki mərhələyə keçmə ehtimalı barədə rəsmi məlumat yoxdur.

"Noyabr-dekabr aylarında digər tənəffüs yoluxucu infeksiyalar kimi, xəstəliyin mövsümi dalğası proqnozlaşdırıldı və çox güman ki, SARS-CoV-2 artıq insan bədənində yaşayan dörd "qohumunun" taleyini təkrarlayacaq", - alim qeyd edib.

Kolesnikov həmçinin hər bir ölkə üçün hər bir statistikanın ayrıca təhlil edilməli olduğunu və Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının etdiyi kimi qərarsız mühakimə edilməməli olduğunu xatırladıb. O, pandemiya zamanı virusun yayılmasında fərqin tamamilə normal olduğunu da bildirib:

"ÜST-ün vəzifələrindən biri insanları qorxutmaq olsa da, başa düşüləndir. Ancaq reallıq budur ki, pandemiya olduğu kimi qalıb, hələ ki, o addım-addım ölkələri gəzir. Bəzi yerlərdə daha tez, bəzilərində daha gec, haradasa daha pis, haradasa daha az nəzərə çarpdı".

Professorun sözlərinə görə, Rusiyada vəziyyət normallaşır, xəstəxanalar çox yüklənmir. Bundan əlavə, əhalinin 20%-də artıq immun qat meydana gəlib, bunlar asimptomatik insanlardır. Kolesnikov sonda əlavə edib ki, xüsusi kateqoriya var - prinsipcə COVID-19 da daxil olmaqla bütün viruslara qarşı hüceyrə immuniteti olanlar. Bədənin öz ehtiyatları ilə qorunan insanların sayı nə qədər çox olarsa, infeksiyanın yayılma ehtimalı bir o qədər azdır. (publika.az)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.