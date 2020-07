Balakən Rayon Təhsil Şöbəsinin müdiri vəzifəsinə Musayev Elçin Kamal oğlu təyin olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 1967-ci il təvəllüdlü Elçin Musayev 1993-cü ildə M.F.Axundov adına Azərbaycan Pedaqoji Rus Dili və Ədəbiyyatı İnstitutunu (indiki Bakı Slavyan Universiteti) Rus dili və ədəbiyyatı ixtisası üzrə bitirib.

2018-ci ildən Balakən rayonu Qullar kənd 1 nömrəli tam orta məktəbinin direktoru vəzifəsində çalışıb.

