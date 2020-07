ÜST-dən dünyanı ayağa qaldıracaq ETİRAF: Demə koronovirus...

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı (ÜST) Çində ortaya çıxan və 500 mindən çox insanın ölümünə səbəb olan koronavirus epidemiyası ilə bağlı bir dəyişikliyə imza atıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ÜST rəsmiləri Çinin ilk koronavirus hadisələrini gizlətdiyini və viriusun dekabr ayından əvvəl ortaya çıxdığını etiraf edib.

ABŞ mediasının yaydığı xəbərə görə, beynəlxalq səhiyyə rəsmiləri ortaya çıxan epidemiyanı ABŞ mərkəzli bir sayta göndərilən məlumatlardan öyrənib.

Qeyd edək ki, başda ABŞ prezidenti Donald Tramp olmaqla dünyada bir çox siyasi lider epidemiyanın yayılmasında çinli rəsmilərin məsuliyyət daşıdığını və ÜST-ün bu mövzuda lazımi tədbirlər görmədiyini iddia edir.

