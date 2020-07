Xəbər verdiyimiz kimi, Bakının məşhur otellərindən olan “Fairmont Baku” karantin qaydalarını pozub. Vətəndaşlar hovuzda istirahət edib, şəkil və videoları isə sosial şəbəkədə paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu gün polis sözügedən oteldə əməliyyat keçirib, karantin qaydalarını pozanları cərimələyib.

Qeyd edək ki, iyulun 2-dən Nazirlər Kabineti Yanında operativ qərargah tərəfindən bəzi şəhər və rayonlarda xüsusi karantin rejimi iyulun 20-dək uzadılb.

Görüntüləri təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.