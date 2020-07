Oteldə karantini pozan məşhurlar: Elçin Əlibəylinin həyat yoldaşı... — FOTO

Sosial şəbəkələrdə Bakıdakı "Fairmont" otelindən yayılan görüntülər geniş müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, oteli karantin qaydalarını pozmaqda ittiham edən izləyicilər şəkil və videoların da məhz oteldə dincələnlər tərəfindən yayıldığını qeyd ediblər.

Oteldən isə hələlik hər hansı açıqlama verilməyib.

Qeyd edək ki, oteldə istirahət edənlər arasında məşhur simalarda var. Bununla bağlı onlar özləri sosial media hesabında fotolar paylaşıblar.

Tanınmış aktrisa Mələk Heydərova və teleaparıcı Elçin Əlibəylinin həyat yoldaşı, jurnalist Dilrubə Vaqifzadə də sözügedən oteldə dincələnlər arasındadır. (olke.az)

