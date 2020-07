Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) İnformasiya Texnologiyaları Mərkəzinin mühəndisi Mustafayeva Zivayət Nurəddin qızı vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə onun həmkarları sosial şəbəkələrdə məlumat paylaşıblar.

Z.Mustafayeva 1978-ci ildən BDU-nun İnformasiya və texnologiya mərkəzində mühəndis elektronçu vəzifəsində çalışıb.

Mərhumun 68 yaşı olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.