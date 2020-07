ABŞ-da son sutka ərzində 45 283 nəfər koronavirusa yoluxub, 242 xəstə dünyasını dəyişib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Con Hopkins Universiteti məlumat yayıb.



Bildirilib ki, ABŞ-da indiyədək 2 milyon 839 min 917 nəfər koronavirusa yoluxub, 130 mindən çox ölüm faktı qeydə alınıb.



Birləşmiş Ştatlar yoluxma və ölüm sayına görə dünyada birinci yerdədir.



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.