"Fairmont"da karantini pozan şəxslərdən biri jurnalistləri — TƏHQİR ETDİ + VİDEO

Bir sıra şəhər və rayonlarında tətbiq edilən sərtləşdirilmiş xüsusi karantin rejimini pozaraq "Fairmont Baku" hotelində istirahət edən şəxslərdən biri jurnalistləri təhqir edib.

Metbuat.az bildirir ki, ad və soyadı məlum olmayan şəxs "İnstagram" hesabında yaydığı videoda həqarətlə çıxış edib.

"Maşallah, hara gedirik, oralar quruyur. Sağ olsun, hansısa işverənlər paylaşımlarımızı saytlara verdilər və "Fairmont" da bağlandı. Rahat olun, xəbər saytları, bizi buradan da etdiniz. Görək, növbəti istirahətimizi etməyə haranı tapırıq", deyə o bildirib.

Qeyd edək ki, bu gün "Fairmont Baku" hotelində polis əməkdaşları əməliyyat keçirib. Karantini pozan şəxslərin kimliyi müəyyənləşdirilir.report

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.