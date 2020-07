Türkiyəli aparıcı-prodüser Acun Ilıcalının böyük qızı Banu Ilıcalı ana olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 3 il əvvəl Efe Ceyhunla ailə quran Banunun qızı dünyaya gəlib. Cütlük qızına Begüm adını verib.

Qeyd edək ki, 30 yaşlı Banu Ilıcalı Acunun 1988-1993-cü illərdə ailəli olduğu Seda Başbuğla nikahından dünyaya gələn qızıdır.

