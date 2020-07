Pandemiya memarlığı başdan-ayağa dəyişdirəcək - Gələcəyin evləri belə olacaq

Yeni tip koronavirus pandemiyası əksər sahələrlə yanaşı, memarlığa da təsirsiz ötüşməyəcək.

Metbuat.az xəbər verir ki, sahənin mütəxəssisləri memarlıqda yeni kriteriyaların ortaya çıxa biləcəyini ifadə edir.

İstanbul Medipol Universiteti İncəsənət, Memarlıq və Dizayn Fakültəsinin dekanı Atilla Dikbaşın sözlərinə görə, qısa müddətdə pandemiyanın yayılma riskini azalda bilmək üçün mövcud olan məkanlarda sosial məsafənin qorunub, təmasın minimuma endirilməsinə dair dəyişikliklər edilməlidir.

Professorun fikrincə, uzunmüddətli şəhər dizaynı, korporativ mənzil və korporativ memarlıq üçün yeni kriteriyalar müəyyən olunmalıdır: "Sadəcə dizayna deyil, təbiətlə geniş münasibətlərə fokuslanmaq lazım gələcək. Evlərdə keçiriləcək zamanın keyfiyyətli olması üçün açıq havaya çıxmağı təmin edən eyvan və ya bağçası olan korporativ mənzillərə üstünlük veriləcək. Son əsrdə kəskin şəhərləşəmə, şaquli memarlıq məhsulları pandemiya ilə birlikdə ələnəcək. Şəhər inqilabı bizi köhnə memarlıq anlayışımıza geri aparacaq. Pandemiyadan sonra hər məskəndə iqlimə uyğun mənzillər tikiləcək".

Dikbaş pandemiyada evdən işləməyi təmin edən daxili dizayn planlarının inkişaf etdirildiyini, daşınmaz əmlak sektorunda bu yenilikçi layihələrə gələcəkdə daha çox üstünlük veriləcəyini dilə gətirib: "Bu durum yaxın ətrafda, kiçik mərkəzlərdə yerləşən, avtomobil ehtiyacının minimum olduğu şəhərdən qəsəbələrə köç dalğasının əsasını qoya bilər. Artıq alışdığımız heç nə əvvəlki kimi olmayacaq".

Mütəxəssislərin fikrincə, gələcəkdə hazırlanan memarlıq nümunələrində yaşıllıq, məsafə və tibbi sağlamlıq kimi kriteriyalar əsas mahiyyət daşıyacaq. (publika.az)

