Qarabağ qazisi Kamil Musəvinin son paylaşımı maraqla qarşılanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, idmançı Kamil Zeynallını istirahət zamanı yuxuya getməyindən istifadə edərək onu videoya çəkib.

Zarafatca çəkilən bu görüntülər izləyicilər tərəfindən çox bəyənilib.

Qeyd edək ki, K.Zeynallı və K.Musəvi uzun müddətdir dostluq edirlər

Sözügedən videonu təqdim edirik:

(Ölke.az)

