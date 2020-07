Bakıda daha bir güclü yanğın başlayıb.

Metbuat.az trendə istinadən xəbər verir ki, hadisə paytaxtın Ramana qəsəbəsindəki Şuşa şəhərciyində, məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı binalardan birində baş verib.

Hadisə yerinə yanğınsöndürmə briqadaları cəlb edilib.

