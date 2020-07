Xalq artistinin dəbdəbəli bağı heyran etdi - VİDEO

Son vaxtlar məşhurlar daha çox dəbdəbəli evləri, maşınları ilə gündəmə gəlirlər. Bu dəfə xalq artisti Nəzakət Teymurova bağ evi ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Xəzər Tv-də yayımlanan "Evdəkilərə salam" verilişi xalq artistinin bağında qonaq olub. Verilişdən görüntülər sosial şəbəkələrdə marağa səbəb olaraq yayılıb.



İzləyicilər isə bu cür görüntüləri bəyənmədiklərini yazıblar. Belə ki, onlar müğənniləri evlərini tez-tez efirdə göstərdikləri üçün tənqid ediblər.



Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

