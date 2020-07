Sürücülərin SMS icazə almasında dəyişiklik qəbul olundu.

Metbuat.az "lent.az"a istinadən xəbər verir ki, müvafiq indeks üzrə yaşayış yerini fərdi nəqliyyat vasitəsilə tərk edərkən SMS nömrəsinə şəxsiyyət vəsiqəsinin seriya və nömrəsindən əlavə, maşının dövlət qeydiyyat nişanının da yazılması tövsiyə olunur.

Bu zaman avtomobilin icazəsinin olub-olmaması DİN-in xüsusi texnikaları vasitəsilə yoxlanılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.