Azərbaycanlı alim koronavirusun dərmanını tapıb - VİDEO

Azərbaycanlı alim Tokay Hüseynov koronavirusun müalicəsində effektiv olan dərman kəşf edib.

Baku.Tv xəbər verir ki, onun sözlərinə görə, həmin preparat əvvəl də mövcud idi. Lakin onun covid-19-un müalicəsində effektiv olduğu bilinmirdi.

Dünyada çıxan geniş ədəbiyyatdan istifadə edib icmal toplamışam ki, burada slen geniş tibbdə işlənir və bunun böyük əhəmiyyəti var. Onunla bərabət demək istəyirəm ki, burada azot-oksid də, geniş istifadə olur. Necə ki, damar genişləndirən vasitə kimi. Və demək bunların hər ikisi , hər iki bu maddələr bizim tibb praktikasında məncə istifadə oluna bilər.” – deyə alim qeyd edir.

Alim onu da deyir ki, koronavirusa yoluxan şəxslərdə qan laxtalanması baş verir və tənəffüsdə çətinlik yaranır. Sözügedən dərman isə qanın durulmasına səbəb olur və ölüm təhlükəsini birmənalı şəkildə uzaqlaşdırır. Hələlik silenium pereparatından koronovirus xəstələrinin müalicəsində istifadə olunmur.

