Azərbaycanda daha iki jurnalist koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Rövşən Binnətli və Fikrət Adıgözəlli koronavirusa yoluxub. Hər iki tanınmış şəxs xəstəxanaya yerləşdirilib.

Bu haqda məlumatı idman jurnalisti Rövşən Əhlimanoğlu verib. Xəbəri AzTV-dən təsdiqləyiblər.

