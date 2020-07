Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti Xarici İşlər Nazirliyində keçirilən əməliyyatın videosunu yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, araşdırma zamanı XİN-in İşlər idarəsinin müdiri Fərhad Mollazadə, İşlər idarəsinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Səlim Əlizadə və Konsulluq idarəsinin konsulluq-hüquq şöbəsinin rəisi Nurupaşa Abdullayev tərəfindən çoxsaylı qanunsuz əməllərə yol verilməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.