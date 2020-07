İlham Əliyev mühüm fərman İMZALADI

İqtisadiyyat Nazirliyinə yeni səlahiyyət verilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu, Prezident İlham Əliyevin fərmanı ilə Əqli mülkiyyət hüquqlarının təminatı və piratçılığa qarşı mübarizə haqqında” Azərbaycan Respublikasının 2012-ci il 22 may tarixli 365-IVQ nömrəli Qanununun tətbiqi barədə” fərmana edilən müvafiq dəyişiklikdə əksini tapıb.

Fərmana əsasən, nəzarət markalarının qəsdən məhv edilməsi, saxtalaşdırılması, qeyri-qanuni yolla hazırlanması, istifadəsi və satışının qarşısının alınması sahəsində nəzarəti İqtisadiyyat Nazirliyi həyata keçirəcək.

Əvvəllər bu səlahiyyət ləğv edilmiş Vergilər Nazirliyində idi.

