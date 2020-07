Almaniya Silahlı Qüvvələrindən edilən açıqlamada Hannover Universitetinin təlim mərkəzində aparılan ortaq layihədə virus daşıyan insanları təsbit etmək üçün itlərə təlim keçirilməsinə başlanıldığı bildirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu layihədə itlərin narkotik və qoxunu təsbit edə bilmə bacarıqlarından yola çıxılaraq onlara təlim keçiləcək. Təlim keçirilən itlərin Alman itləri, ingilis "Cocker Spaniel" və Retviever cinsli itlər olduqu qeyd edilib.

Mənbə: sondakika.com

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.