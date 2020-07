Nazirlər Kabinetinin qərarına müvafiq olaraq Abşeron Dairəvi dəmir yolu xətti üzrə bir sıra qatarların hərəkatı dayandırılacaq.

Metbuat.az bildirir ki bu barədə "Azərbaycan Dəmir Yolları" QSC-dən açıqlama verilib.

Məlumata əsasən, xüsusi karantin rejiminin sərtləşdirilməsi müddətinin uzadılmasını nəzərə alaraq, 7 iyul 2020-ci il tarixindən etibarən əlavə göstərişədək Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutu üzrə hərəkət edən bir sıra elektrik qatarların hərəkəti müvəqqəti olaraq dayandırılır. (Apa)

