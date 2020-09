Ağacın altında yatan qadının açıq qalan ağzından ilan girib. Nəticədə o, tibbi yardım üçün müraciət etməli olub.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, hadisə Rusiyada baş verib.

Kadrlarda mütəxəssislərin ilanı qadının boğazından çıxarma səyləri əks olunub. Uzunluğu bir metr olan sürünən çıxarıldıqda isə tibb işçilərindən birinin qorxudan geri çəkildiyi görünür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.