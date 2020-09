Aktrisa Ülfət Bəşir şəxsi sosial media hesabında yeni şəklini paylaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun fotoda geyimi diqqətləri cəlb edib. Belə ki, aktrisa şəkildə ağ köynək və qısa cins şortda kamera önündə poz verib.

Onun bu paylaşımı uğurlu olmayıb. İzləyicilər aktrisanın geyimini tənqid ediblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.