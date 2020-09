Məhşur türk aktyoru Tarık Akanın nəvəsi Bodrumda gəzərkən jurnalistlərin kameralarına tuş gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, anası ilə gəzməyə çıxan Gece gözlərinin rəngi, hətta gülüşü ilə babasının eynisidir desək yanılmarıq.

Oyuncaq mağazalarını anası ilə əl-ələ gəzən Gecə Ürəgül 2017-ci ildə doğulub.

Qeyd edək ki, Gecənin anası müğənni Asya Əngin, Tarık Akanın böyük oğlu Barış Zəki Ürəgüldən ötən il boşanıb.

Mənbə:Haberturk.com

