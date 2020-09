Bakı avtovağzalı fəaliyyətini bərpa edir? – RƏSMİ AÇIQLAMA

Azərbaycan Respublikasında xüsusi karantin rejiminin tətbiqi ilə əlaqədar həyata keçirilən qabaqlayıcı tədbirlər nəticəsində və vətəndaşların məsuliyyətli davranışı sayəsində koronavirus (COVİD -19) infeksiyasının yayılması məhdudlaşdırılmış, yoluxma hallarının sayında azalmaya nail olunmuşdur.

Metbuat.az xəbər verir ki, avqustun 5-dən başlayaraq sərt karantin rejiminin mövcud olduğu şəhər və rayonlarda, eləcə də ölkə üzrə bəzi məhdudiyyətlər aradan qaldırılmış və yumşalmalar təmin edilmişdir.

Sanitar-epidemioloji vəziyyətə uyğun olaraq 2020-ci il sentyabrın 8-i saat 00:00-dan aşağıdakı sahələr üzrə əlavə yumşalma tədbirlərinin həyata keçirilməsi qərara alınmışdır: – Müvafiq karantin qaydalarına riayət olunmaqla və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin “Koronavirus (COVID-19) pandemiyası dövründə ictimai iaşə müəssisələrinə müştəri qəbulu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi barədə” 2020-ci il 6 iyul tarixli 237 nömrəli qərarına uyğun olaraq saat 00:00-a qədər ictimai iaşə obyektlərinin daxilində xidmət göstərilməsinə icazə verilir; – Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonuna gediş-gəlişlə əlaqədar tətbiq olunmuş məhdudiyyətlər aradan qaldırılır (şəhərlərarası və rayonlararası sərnişindaşıma istisna olmaqla).



Bəs Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksi fəaliyyətini bərpa edir?

Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksinin (BBAK) mətbuat xidmətinin rəhbəri Pərvin Məmmədova bildirib ki, bununla bağlı rəsmi qərar hələ ki, yoxdur.

“Hələ şəhərlərarası və beynəlxalq gediş-gəliş olduğu qaydada qalır. Hələ ki, qapalı məkanlarda “mall”lar və digər ticarət mərkəzləri bağlıdır. O cümlədən də Bakı Beynəlxalq Avtovağzal Kompleksindəki ticarət mərkəzləi”, – deyə Pərvin Məmmədova qeyd edib.

Qeyd edək ki, avtovağzalında fəaliyyəti Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın qərarından asılı olaraq bərpa edilə bilər.(Qazet.az)

