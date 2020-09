Türkiyənin tanınmış müğənnisi Aleyna Tilkidən xəbər var.

Metbuat.az-ın Türkiyə mediasına istinadən verdiyi məlumata görə, 20 yaşlı ifaçı xəstəxanalıq olub. Xəstəxanadan evə buraxılan Aleyna bu sözləri deyib :

"Çox ağır işləyirəm. Vitaminsiz qaldım. Özümü halsız hiss edirdim. Xəstəxanaya gedib qan analizləri verdim. İndi vitamin qəbul edirəm".

