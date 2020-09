Hollivud ulduzu Conni Depp alman model Sofi Hermannla sevgilidir.

Metbuat.az xəbər verir ki, 57 yaşlı aktyor modellə Londonun lüks otellərindən sayılan “The Corinthia”da görüşüb.

Qeyd olunub ki, cütlük bir ilə yaxındır ki, eşq yaşayır.(Daily mail)

