Bu gün İranın daha 122 vətəndaşı Azərbaycandan təxliyə olunub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu İranın Bakıdakı səfiri Seyid Əli Musəvi “Twitter” hesabında yazıb.



“İranın səfirliyi və Azərbaycan rəsmilərinin əməkdaşlığı nəticəsində bu gün 122 nəfərdən ibarət bir qrup İran vətəndaşı ölkəyə qayıdıb. İran vətəndaşları Astara sərhəd-buraxılış məntəqəsindən keçiblər”.



Səfirin bildirdiyinə görə, bununla koronavirus pandemiyası dövründə Azərbaycandan İrana qayıdan vətəndaşların sayı 1501 nəfərə çatıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.