İranda son sutka ərzində 1894 nəfər koronavirusa (COVID -19) yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İranın Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.



Ölkədə virusa yoluxanların sayı 384 666 nəfərə yüksəlib.



İranda bir gündə virusa yoluxmuş 110 nəfər ölüb, bununla pandemiya qurbanlarının ümumi sayı 22 154-ə çatıb.



İndiyədək 332 131 pasiyent sağalıb. Xəstələrdən 3708 nəfərin vəziyyəti ağırdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.