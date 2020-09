"Zirə" klubu heyətini yeni futbolçu ilə gücləndirib.

Metbuat.azklubun saytına istinadən xəbər verir ki, "Zirə" Dimitrios Çantakiasla anlaşıb.



Belə ki, 25 yaşlı yunanıstanlı müdafiəçi ilə 1 illik müqavilə imzalanıb.

