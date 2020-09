Ali təhsil müəssisələrinə ixtisas seçiminin növbəti həftənin sonları başlanması nəzərdə tutulur.

Bu barədə Metbuat.az-a Dövlət İmtahan Mərkəzindən (DİM) məlumat verilib.



Qeyd olunub ki, ixtisas seçiminin konkret tarixləri barədə əlavə məlumat veriləcək.

