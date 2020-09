Azərbaycan Respublikasının Müdafiə naziri, general-polkovnik Zakir Həsənov sentyabrın 5-də Moskva vilayətinin Alabino hərbi poliqonunda keçirilən “Tank biatlonu” müsabiqəsinin final mərhələsini izləyib.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat Xidmətindən məlumat verilib.



Bildirilib ki, final yarışlarında birinci divizionda Rusiya, Belarus və Çin komandaları ilə mübarizə aparan Azərbaycan tankçıları uğurlu çıxış edib.











