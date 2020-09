Rayon yollarındakı postlar ləğv olunur - VİDEO

Xəbər veridiyimiz kimi, mövcud pandemiya şəraiti və sanitar epidemioloji vəziyyətlə əlaqədar olaraq ölkə ərazisində tətbiq olunan sərt karantin rejimi səbəbindən Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonuna gediş-gəlişlə əlaqədar tətbiq olunmuş məhdudiyyətlər aradan qaldırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, artıq bu ərazilərdən ölkənin digər bölgələrinə gediş-gəlişlər sentyabrın 8-dən etibarən bərpa olunacaq.

Artıq bununla əlaqədar rayon yollarında qoyulmuş postlar da ləğv olunur.

Məsələ ilə bağlı İTV-nin süjetini izləyin:

