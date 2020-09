Ramiz Mehdiyevin kürəkəni və onun qudası azadlığa buraxıldı - VİDEO

Bu gün sabiq deputat İlham Əliyev və qudası Rövşən Mustafayev azadlığa buraxılıb. Metbuat.az Binəqədi İnzibati Cəzaçəkmə Məntəqəsinin qarşısından canlı reportaj təqdim edir. Qeyd edək ki, Abşeron Rayon Məhkəməsi Ramiz Mehdiyevin kürəkəni, keçmiş deputat İlham Əliyev və qudası Rövşən Mustafayevə 15 sutkalıq inzibati həbs cəzası vermişdi. Onlar karantin rejiminin tələblərinə məhəl qoymayaraq övladlarına toy məclisi keçirdikləri üçün məhkəmə qarşısına çıxarılmışdılar.



