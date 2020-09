Ramiz Mehdiyevin kürəkəni ağlayıb üzr istədi - VİDEO

"Nəinki Ramiz Mehdiyev, eləcə də onun bütün ailə üzvləri bu hakimiyyətə sadiqdirlər və ölənədək də sadiq qalacaqlar".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri sabiq millət vəkili İlham Əliyev deyib.

Karantin rejimində qızına toy etdiyi üçün inzibati qaydada 15 sutka həbs edilən və bu gün azadlığa çıxan İlham Əliyev üzr istəyib. O, üzr istəyərkən göz yaşlarına hakim ola bilməyib:

"Mən cürət edib cənab prezidentin qarşısında, çox hörmətli Mehriban xanım Əliyevanın qarşısında, cəmiyyətimiz qarşısında üzr istəyirəm. Qız övladıdır, hisslərimi cilovlaya bilmirəm. Mümkünsə, məni bağışlasınlar".

