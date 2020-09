Ramiz Mehdiyevin kürəkəninin səs yazısı yayıldı - VİDEO

Ramiz Mehdiyevin kürəkəni, sabiq deputat İlham Əliyev bu gün azadlığa çıxarkən jurnalistlərə verdiyi açıqlamada saytlardan birini ittiham edib. O bildirib ki, saytlardan biri guya kefinin yaxşı olması ilə bağlı xəbər verib, lakin bu yalandır. Metbuat.az xəbər verir ki, demokrat.az saytı isə öz növbəsində İ.Əliyevin eyham vurduğu səs yazısını yayımlayıb. Həmin səs yazısını və İ.Əliyevin saytla bağlı fikirlərini təqdim edirik:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.