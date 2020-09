Bu gün “Vicdan haqqı” serialı ilə məşhurlaşan aktrisa Ülviyyə Xəlilbəyli və aktyor Murad İsmayılın övladı dünyaya gəlib. Metbuat.az bildirir ki,bu barədə aktrisa sosial mediada paylaşım edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.