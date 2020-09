Mahir Emreli yığmadan kənarlaşdırıldı

Yığma komandamızın hücumçusu Mahir Emreli millinin heyətindən kənarlaşdırılıb.

Metbuat.az AFFA-nın rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində sentyabrın 5-də keçirilmiş Azərbaycan – Lüksemburq oyununda qırmızı vərəqə almış Mahir Emrelinin millimizin sentyabrın 8-də Kipr yığması ilə keçiriləcək səfər oyununa yollanacaq heyətdə yer almayacağı bildirilib.

Qeyd edək ki, M.Emreli millimizin Lüksemburqa 1:2 hesabı ilə uduzduğu oyunun 26-cı dəqiqəsində birbaşa qırmızı vərəqə ilə meydandan qovulub.

